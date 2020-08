Mihajlovic, grande preoccupazione per la sua salute: come sta? (Di domenica 23 agosto 2020) Questo articolo . Sinisa Mihajlovic, di ritorno dalla Sardegna si è rivelato positivo al tampone per il Covid: di recente ha subito anche un trapianto per una grave malattia. Sinisa Mihajilovic, di ritorno salla Sardegna, è risultato positivo al Covid; grande preoccupazione è sorta per il tecnico del Bologna, dato che è reduce da una grave malattia che … Leggi su youmovies

zazoomblog : Mihajlovic grande preoccupazione per la sua salute: come sta? - #Mihajlovic #grande #preoccupazione - WangsonAdele : Un grande abbraccio a Sinisa #Mihajlovic positivo al #COVID19 tornando dalla Sardegna Visto che circa un anno fa i… - cip_nerazzurro : Forza grande Leone! #Mihajlovic - andrealoca77 : Anche Mihajlovic è di ritorno dalla Sardegna. C'è un problema Sardegna grande come una casa, speriamo che il govern… - sportli26181512 : Bonaventura su Mihajlovic: 'Un grande, persona onesta': Dalle colonne di Sportweek, Giacomo Bonaventura ha parlato… -