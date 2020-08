Mihajlovic col coronavirus, una foto inquietante. Pochi giorni fa, in Sardegna... Contagio di gruppo tra i vip? | Guarda (Di domenica 23 agosto 2020) Il "focolaio sardo" di coronavirus colpisce tutti, anche i vip. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna (a cui un anno fa fu diagnostica una leucemia) è risultato positivo dopo essere tornato dalle vacanze in Costa Smeralda. La scorsa settimana, Miha aveva incontrato in un locale Zlatan Ibrahimovic, e le foto del loro abbraccio avevano fatto il giro della rete. Ma c'è un'altra foto che ora, dopo la notizia della positività del tecnico, sta cominciando a girare vorticosamente sui social. Una foto di gruppo, pubblicata da Flavio Briatore il 15 agosto. Si vedono, abbracciati, oltre al manager del Billionaire (che da lì a poche ore sarebbe stato chiuso proprio per la presenza di alcuni dipendenti positivi al ... Leggi su liberoquotidiano

nathaliespataro : Positivo asintomatico #Mihajlovic ti faccio gli auguri ma caro Sinisa ricordati che tu sei una persona a rischio e… - ale13_spino : RT @ale13_spino: Ibra con Mihajlovic ieri sera a Porto Cervo in Sardegna. Per me rinnova col Milan però giusto per informazione.... https:/… - BluGladio : @ferrazza Genio, ha perso UNA partita col Bologna. E ora vai da Mihajlovic a dire che il Bologna è scarso. Vai. - giulio_galli : RT @AleBaroAB: Non ci sono né una spagnola, né un'inglese, né un'italiana nelle semifinali di #Champions. L'ultima volta è stato nel 1991..… - AleBaroAB : Non ci sono né una spagnola, né un'inglese, né un'italiana nelle semifinali di #Champions. L'ultima volta è stato n… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic col Mihajlovic positivo al covid 19, salta il ritiro col Bologna Napolipiu.com Bologna, Mihajlovic positivo al Covid

Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento ...

Coronavirus, Mihajlovic positivo al ritorno dalla Sardegna

Bologna, 23 agosto 2020 – La minaccia Covid-19 oscura i cieli sopra Casteldebole: Sinisa Mihajlovic, come comunicato dal club con una nota, è infatti risultato positivo al tampone al quale è stato sot ...

Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento ...Bologna, 23 agosto 2020 – La minaccia Covid-19 oscura i cieli sopra Casteldebole: Sinisa Mihajlovic, come comunicato dal club con una nota, è infatti risultato positivo al tampone al quale è stato sot ...