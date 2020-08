Miguel Oliveira ha vinto il Gran Premio della Stiria di MotoGP (Di domenica 23 agosto 2020) Il pilota portoghese Miguel Oliveira, della Red Bull KTM Tech 3, ha vinto il Gran Premio della Stiria di MotoGP, quinta gara del Motomondiale. Sul circuito del Red Bull Ring a Spielberg, in Austria, Oliveira ha ottenuto la sua prima Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Miguel Oliveira Miguel Oliveira ha vinto il Gran Premio della Stiria di MotoGP Il Post MotoGP, Stiria: prima pole KTM con Pol Espargaro!

Prima partenza al palo sia per la Casa austriaca che per il pilota spagnolo davanti a Nakagami. Terzo uno stoico Zarco, che però partirà ultimo. Indietro Dovizioso.

MotoGP, Stiria, Warm-Up: Dovizioso rimette davanti la Ducati

Dopo una qualifica deludente, il ducatista ha ritrovato un gran ritmo nel Warm-Up, precedendo la Suzuki di Mir e la Honda di Nakagami. "Nascoste" le KTM.

