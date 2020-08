Migranti, Musumeci: “Tutti fuori dalla Sicilia entro 24 ore”. Firmata l’ordinanza nella notte (Di domenica 23 agosto 2020) L’intenzione di mandare via tutti i Migranti dalla Sicilia era stata annunciata ieri, subito dopo la pubblicazione del nuovo bollettino regionale sui contagi (+48 casi, di cui 16 tra i richiedenti asilo). Ora è arrivata l’ufficialità: “L’ordinanza è stata pubblicata questa notte. Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale”, ha scritto su Facebook il governatore della Regione Nello Musumeci. “La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Vi terrò aggiornati più tardi”, si legge nel post. Il provvedimento, composto da tre articoli, prevede che “entro le ... Leggi su ilfattoquotidiano

