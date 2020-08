Migranti, Musumeci firma ordinanza: «Via dalla Sicilia entro domani». Il Viminale frena (Di domenica 23 agosto 2020) Il governatore della Sicilia passa al contrattacco. entro le 24 di domani tutti i Migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente... Leggi su ilmessaggero

