Migranti, Musumeci firma ordinanza: "Entro domani via tutti dalla Sicilia. No invasione" (Di domenica 23 agosto 2020) Entro la mezzanotte di domani "via tutti i Migranti dagli hotspot Siciliani ". Dopo i continui sbarchi sulle coste della Sicilia, Nello Musumeci non ci sta più e firma l' ordinanza di chiusura degli ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Sicilia, Musumeci annuncia: “Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza. Si attivi ponte-aereo per il trasf… - MediasetTgcom24 : Emergenza migranti in Sicilia, Musumeci: 'Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza della Regione'… - Agenzia_Ansa : #Migranti il governatore #Musumeci: 'Chiudo tutti gli hot spot in Sicilia. Si faccia presto un ponte-aereo' FLASH #ANSA - LcerquaLuisa : RT @AUniversale: I migranti rappresentano il 3% dei nuovi contagi. Gli italiani di rientro, senza contare i turisti provenienti dall'estero… - lilith975 : RT @mariobortoluss1: Invasione, pugno durissimo di Musumeci: “Basta migranti. Sgombero tutti gli hotspot e i centri d’accoglienza” https://… -