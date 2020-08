Migranti, Musumeci firma l’ordinanza: sgomberi degli hotspot in Sicilia (Di domenica 23 agosto 2020) Pubblicata nella notte la nuova ordinanza di Nello Musumeci. Il Governatore ha decretato lo sgombero di tutti gli hotspot Migranti dell’Isola: “La Sicilia non può essere invasa mentre l’Europa ci ignora” L’ordinanza è stata firmata nella notte, oggi verrà notificata a tutte le prefetture. Così nel post pubblicato questa mattina su facebook Nello Musumeci. Il Governatore Siciliano ha firmato un’ordinanza che prevede lo sgombero di tutti gli hotspot in Sicilia, a partire da domani 24 agosto. “La Sicilia non può essere invasa”, ha scritto nel post Musumeci, il quale attacca il governo e l’Europa ... Leggi su bloglive

