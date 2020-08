Migranti, Musumeci: “Chiudo hotspot e centri di accoglienza in Sicilia” (Di domenica 23 agosto 2020) Migranti, Musumeci: “Chiudo hotspot e centri di accoglienza in Sicilia” “La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di Migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa”: parole e musica di Nello Musumeci, governatore della Sicilia, che sul fronte Migranti usa il pugno duro ed è pronto al braccio di ferro con il Governo nazionale. “Le regole europee e nazionali – ha continuato il presidente della Regione – sono ... Leggi su tpi

