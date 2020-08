Migranti, muro contro muro Regione Sicilia-Roma | Musumeci: 'Profughi via', Viminale: 'La competenza è statale' (Di domenica 23 agosto 2020) E' scontro frontale tra la Regione Sicilia e il governo sulla situazione dei Migranti in Sicilia e in particolare sull'emergenza sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa. Il governatore Nello Musumeci ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Migranti muro Migranti, muro contro muro Regione Sicilia-Roma | Musumeci: "Profughi via", Viminale: "La competenza è statale" TGCOM Migranti, Musumeci: "Via i profughi dalla Sicilia entro 24 ore" | Il Viminale frena: "E' competenza statale"

E' scontro frontale tra la Regione Sicilia e il governo sulla situazione dei migranti in Sicilia e in particolare sull'emergenza sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa. Il governatore Nello Musumeci ...

E' muro contro muro tra Regione Sicilia e Viminale sull'emergenza sbarchi in Sicilia. Il governatore Nello Musumeci non cede allo stop del Viminale dopo la sua ordinanza che dispone il trasferimento d ...

