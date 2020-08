Migranti, la Sicilia a testa bassa contro il Governo: “Entro domani tutti fuori dalla Regione” (Di domenica 23 agosto 2020) La Regione Sicilia a testa bassa contro il Governo e, in particolare contro il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Motivo del contendere, neanche a dirlo, la questione dei Migranti. Il Governatore Nello Musumeci li vuole fuori dall’isola, tutti, entro domani. “Entro domani sera tutti i Migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza dovranno … L'articolo Migranti, la Sicilia a testa bassa contro il Governo: “Entro domani tutti fuori dalla ... Leggi su leggilo

fattoquotidiano : Sicilia, Musumeci annuncia: “Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza. Si attivi ponte-aereo per il trasf… - Agenzia_Ansa : Migranti, il Viminale contro Musumeci: 'Decide lo Stato, la sua ordinanza per il trasferimento fuori dalla Sicilila… - MediasetTgcom24 : Emergenza migranti in Sicilia, Musumeci: 'Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza della Regione'… - ligi_p : @Ettore572 #migranti, Luciana #Lamorgese dice no allo sgombero degli hotspot: 'Ordinanza #Musumeci senza valore' #Sicilia #Viminale - patripatty5 : RT @GiancarloDeRisi: La ministra genia ha detto che l'ordinanza non è valida perché i migranti sono materia di competenza statale. E così s… -