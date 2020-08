Migranti, il Viminale contro l'ordinanza di Musumeci: "Competenza dello Stato" (Di domenica 23 agosto 2020) La già discussa ordinanza firmata questa mattina dal governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci, che prevede il trasferimento di tutti i Migranti ospitati negli hotspot e centri di accoglienza dell'isola entro le prossime 24 ore, sembra destinata a rimanere senza alcun seguito.Il governo non ha ancora fornito una replica ufficiale alla provocazione che ha trovato il plauso della destra italiana, ma fonti del Viminale hanno fatto sapere che, di fatto, Musumeci non ha il potere di chiudere gli hotspot né di ordinare il trasferimento delle persone attualmente ospitate:L'immigrazione, precisano dal Viminale, è materia di Competenza del governo e "l'ordinanza di Musumeci non ha alcun valore". È lecito ... Leggi su blogo

