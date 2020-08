Migranti, il plauso di Salvini a Musumeci: “Un uomo libero che ha detto no ai clandestini in Sicilia” (Di domenica 23 agosto 2020) “Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci che ora chiede il trasferimento degli immigrati dalla Sicilia, dopo che perfino i sindaci di Pd e 5Stelle si sono opposti allo sbarco dei finti profughi. Senza Lega al governo ecco i risultati: porti spalancati, sbarchi a raffica, rivolta bipartisan degli amministratori locali ma nessuna indagine per sequestro di persona e nessun parlamentare di Pd, Leu o Italia Viva che sale a bordo delle navi. Questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo Migranti, il plauso di Salvini a Musumeci: “Un uomo libero che ha detto no ai clandestini in Sicilia” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

