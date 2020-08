Migliaia di bielorussi sfidano Lukashenko. Mosca fa la guardia: "Qualcuno vuole il sangue" (Di domenica 23 agosto 2020) Non è bastata la repressione, non sono servite le minacce, non ha messo paura l’ultima decisione di Aleksandr Lukashenko di serrare le fabbriche che erano in sciopero. I bielorussi scendono ancora in piazza. Sempre contro il presidente rieletto - tra le tante accuse di brogli - per la sesta volta consecutiva due settimane fa. Sempre per la democrazia, perché il paese torni al voto al più presto. Decine di Migliaia di manifestanti si sono radunati nel centro di Minsk, la capitale del Paese. La “Marcia per la nuova bielorussia”, organizzata dall’opposizione, è stata preceduta dalla protesta di un gruppo di donne contro le violenze della polizia. Le autorità hanno messo in guardia la popolazione dal partecipare a “manifestazioni ... Leggi su huffingtonpost

