Michelle Hunziker si scusa per la foto sulla Scala dei Turchi: "In buona fede, non c'erano cartelli che indicavano il divieto" (Di domenica 23 agosto 2020) Polemiche per Michelle Hunziker a causa di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram che la ritrae insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, sulla Scala dei Turchi, la particolare e suggestiva scogliera di marna bianca che si trova lungo la costa di Realmonte, provincia di Agrigento, in Sicilia.Nella didascalia della foto, Michelle Hunziker ha specificato di aver scattato la foto fuori dalla zona protetta. L'intera area della scogliera, però, da febbraio scorso, è sotto sequestro, su decisione della Procura di Agrigento, per motivi di sicurezza legati al rischio frane e, quindi, tutti gli accessi sono vietati al pubblico. Per questo motivo, la Capitaneria di Porto ha avviato degli accertamenti, ... Leggi su blogo

