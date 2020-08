Michelle Hunziker si fotografa alla Scala dei Turchi: la Capitaneria avvia verifiche. Lei: “Ero fuori dalla zona vietata”. (Di domenica 23 agosto 2020) Nonostante i divieti, i turisti non riescono a resistere alla tentazione di oltrepassare i sigilli per passeggiare sulla Scala dei Turchi, la suggestiva scogliera di marna bianca di Realmonte. Per questo la Capitaneria sta avviando delle verifiche mirate dopo che Michelle Hunziker ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla figlia Aurora, entrambe sedute sugli scalini. Dallo scorso febbraio, il luogo è sotto sequestro su disposizione della Procura di Agrigento, per motivi di sicurezza a causa dei distacchi già registratisi e per il rischio crolli. “Eravamo fuori dalla zona protetta, ovviamente“, ha spiega la conduttrice per placare la polemica montata ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - Corriere : Michelle Hunziker e la foto su Instagram con la figlia Aurora in «zona proibita» - clikservernet : Michelle Hunziker si fotografa alla Scala dei Turchi: la Capitaneria avvia verifiche. Lei: “Ero fuori dalla zona vi… - Noovyis : (Michelle Hunziker si fotografa alla Scala dei Turchi: la Capitaneria avvia verifiche. Lei: “Ero fuori dalla zona v… - pierino5861 : RT @Ragusanews: Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi, Capitaneria indaga -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, la vacanza con tutta la famiglia comincia… in dialetto siciliano. Guarda il video Oggi Hunziker, foto alla Scala de Turchi: fuori dalla zona protetta? La Capitaneria avvia verifiche

Una foto estiva tra madre e figlia sta facendo passare più di un brutto quarto d'ora a Michelle Hunziker. La showgirl si è fatta fotografare con Aurora (scatto pubblicato su i profili Instagram di ent ...

Michele Hunziker, posta foto su Scala dei Turchi: la Capitaneria avvia accertamenti

Michelle Hunziker si fa fotografare con la figlia Aurora sulla marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, nell'agrigentino, che in parte è sotto sequestro, e la Capitaneria di Porto, come apprende l'A ...

Una foto estiva tra madre e figlia sta facendo passare più di un brutto quarto d'ora a Michelle Hunziker. La showgirl si è fatta fotografare con Aurora (scatto pubblicato su i profili Instagram di ent ...Michelle Hunziker si fa fotografare con la figlia Aurora sulla marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, nell'agrigentino, che in parte è sotto sequestro, e la Capitaneria di Porto, come apprende l'A ...