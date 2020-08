Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sotto accusa: le foto che hanno scatenato la polemica del web! (Di domenica 23 agosto 2020) Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti sono finite al centro delle polemiche per una foto scattata presso la scogliera dalla Scala dei Turchi, in Sicilia. Le due, che stanno trascorrendo le vacanze tra Realmonte e Agrigento, avrebbero violato l’ordinanza che da ormai diversi mesi ha messo sotto sequestro la zona per motivi di sicurezza. I crolli registrati negli ultimi tempi hanno infatti reso necessaria un’azione diretta a preservare la scogliera. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, “la Capitaneria ha avviato verifiche mirate sulle fotografie e sul punto esatto in cui sono state scattate“. Aurora e Michelle, aspramente criticate sui social, hanno voluto ... Leggi su isaechia

Michelle Hunziker, la popolare showgirl, posta sui social delle fotografie mentre si trova sulla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi e la Capitaneria avvia verifiche mirate. La conduttric ...

Michelle Hunziker, la popolare showgirl, posta sui social delle fotografie mentre si trova sulla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi e la Capitaneria avvia verifiche mirate. La conduttric ...