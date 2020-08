MI RITORNI IN MENTE – L’oro di Cammarelle a Pechino e il campionato di Calciopoli (Di domenica 23 agosto 2020) Nuova rubrica settimanale su Sportface.it. Da oggi, ogni domenica, con l’agenda “Mi RITORNI in MENTE” potrete compiere un viaggio nei ricordi sportivi, un tuffo quotidiano tra gli eventi del passato e le ricorrenze importanti. Lunedì 24 agosto Nasce nel 1973 a Formia (LT) l’ex centrocampista di Juventus e Napoli Fabio Pecchia. Da allenatore ha conquistato la Coppa Italia Serie C guidando la Juventus Under 23. Il 27 giugno scorso infatti allo stadio Dino Manuzzi di Cesena i bianconeri hanno vinto 2-1 contro la Ternana. Compie inoltre 34 anni il difensore italo-brasiliano Fabiano Santacroce, nato a Camaçari nel 1986 dal 29 gennaio 2008 al primo luglio 2011 gioca nel Napoli. AttualMENTE è difensore della Virtus Verona. Il 24 agosto 2008 infine finiscono i Giochi olimpici di ... Leggi su sportface

Basta pronunciarne nome e cognome per far tornare alla mente bei ricordi: Luigi Manzo è tornato a Torre Annunziata. Luigi Manzo nasce a Nocera Inferiore nel Novembre del 1985. Difensore centrale con i ...

Dame rinascimentali con ferro e frullatore nella rilettura di Vania Elettra Tam

Come può un’elegante dama del Rinascimento occuparsi di moderne faccende domestiche? Come può la pittura colta e raffinata del Cinquecento sposarsi con le prosaiche situazioni del quotidiano? Nell’ope ...

