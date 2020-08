Meteo: previsioni per domani lunedì 24 agosto 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) Come indicano le previsioni Meteo per domani lunedì 24 agosto 2020 avremo tempo instabile al Centro-Nord, per via di un’incursione di venti freschi oceanici che porterà isolati rovesci al settentrione, su alcuni settori centrali e lungo l’Appennino meridionale. Al Sud resisterà il bel tempo. Temperature in diminuzione su tutto il Paese. Nord: previsioni domani lunedì 24 agosto 2020 domani ci sarà tempo instabile con locali rovesci su tutte le regioni, eccetto le zone adriatiche. Nelle ore pomeridiane persisterà il maltempo con temporali, mentre alla sera è atteso un miglioramento a Nord-Ovest. Residue piogge sulle regioni orientali. Temperature in ... Leggi su giornal

