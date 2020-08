METEO Italia: TEMPORALI, stop caldo. Seguirà anticiclone, poi grosse novità (Di domenica 23 agosto 2020) METEO SINO AL 29 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Una frustata di TEMPORALI sta colpendo le regioni settentrionali, mettendo fine alla canicola. Il peggioramento è generato dalla penetrazione d’aria più fresca a tutte le quote, legata all’evoluzione verso est di una saccatura sull’Europa Centro-Occidentale. L’anticiclone africano tende ad appiattirsi e a ritirarsi gradualmente da tutta Italia. Il calo vertiginoso della pressione e i contrasti termici a dir poco esplosivi sono il combustibile ideale per lo sviluppo di violenti TEMPORALI a carattere localmente di nubifragio, accompagnati da grandine e colpi di vento. Questo impulso d’instabilità scivolerà con la sua parte più attiva verso i Balcani, interessando in misura più ... Leggi su meteogiornale

METEO Italia: TEMPORALI, stop caldo. Seguirà anticiclone, poi grosse novità

Già da mercoledì l’anticiclone tornerà a rinforzare in modo netto sull’Italia, apportando meteo di nuovo stabile, con risalita delle temperature per effetto di nuovi contributi d’aria calda ...

