Meteo, ecco la città più calda d'Italia: la nostra "valle della morte", a quanto si arriva (Di domenica 23 agosto 2020) Alle ore 16, la temperatura è di 45 gradi. Succede ad Ottana, un piccolo paese sardo in provincia di Nuoro. Da quelle parti si viaggia sempre sulla cresta dei 40, "è un'ondata di calore che arriva dal Nord Africa, e i picchi si raggiungono nelle zone interne della regione, dove manca l'azione mitigatrice del mare", spiega l'esperto Paolo Boi. I valutatori del rischio incendi della Protezione civile la chiamano "valle della morte", "per similitudini morfologiche e Meteorologiche con quelle di California e Nevada", dove c'è la Death valley e si è arrivati anche a 56 gradi. Lasciando la piana di Ottana, e risalendo la statale Centrale Sarda, si può ben vedere come ... Leggi su liberoquotidiano

