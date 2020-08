Mercato, si accende l’asse Italia-Manchester: due big di A in partenza (Di domenica 23 agosto 2020) Si infiamma l'asse di Mercato Manchester-Italia. Le due società inglesi pescano nel nostro campionato in questa sessione estiva e a breve potrebbero esserci due partenze importanti.CITY E UNITED FANNO LA SPESA IN Italiacaption id="attachment 799618" align="alignnone" width="300" Koulibaly (getty images)/captionPartiamo dal Manchester City. La squadra allenata da Guardiola è alla ricerca di rinforzi per la difesa e l'obiettivo numero uno è Kalidou Koulibaly. De Laurentiis ha fatto sapere più volte che non accetterà offerte inferiori ai 75 milioni di euro e l'offerta dei citizens per ora si ferma ai 60. L'altra Manchester, quella tinta di rosso, ha messo gli occhi su Douglas Costa e l'offerta di 40 milioni potrebbe soddisfare la Juventus. A riportarlo ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Mercato accende Quotidiano sportivo: «Una follia tira l’altra, si accende il mercato» MilanNews24.com Doppio colpo per il Pordenone calcio: arrivano dal Toro Rossetti e Butic

Entrambi classe 1998 e di proprietà del Torino. La coppia sarà prelevata a titolo definitivo dal club granata e firmerà un contratto triennale Si accende il mercato in entrata del Pordenone. La societ ...

Lazio, le parole dell’ag. di Jony: «Diverse squadre interessate a lui»

Futuro incerto per Jony. Nonostante il grande impiego del giocatore da parte di Inzaghi, per lo spagnolo si sono accese le sirene di mercato. A confermare le voci è l’agente, Miguel Alfaro, a Calciome ...

