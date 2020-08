Mauritius, il caso Wakashio che sta facendo il giro del mondo (Di domenica 23 agosto 2020) Capitano, mio ​​capitano, cosa c’era a bordo della sua nave portarinfuse? Ruggine? Un po’ (o molto) di alcol per festeggiare così puoi festeggiare un compleanno? Cibo per l’equipaggio? Della “farina” o altra polvere bianca? Da quando il Wakashio è naufragato a Pointe-d’Esny, a Mauritius, il 25 luglio, se ne parla un po’ in tutto il mondo. Ma cerchiamo di capire come è successo. Finora, ufficialmente, i membri dell’equipaggio ed il capitano, Sunil Kumar Nandeshwar di 58 anni, affermano che “l’incidente” che ha inquinato le acque turchesi era dovuto a “troppe bevande” che lui e i marinai avrebbero inghiottito in quella fatidica sera in cui è successo il naufragio. E se si sono avvicinati troppo alle coste, è ... Leggi su sbircialanotizia

