Massa: migranti positivi centro accoglienza. Il prefetto dispone trasferimento in ospedale (Di domenica 23 agosto 2020) Il trasferimento dei 7 ospiti risultati positivi al Covid-19 al reparto cure intermedie del vecchio ospedale di Massa. Due viaggi dell'ambulanza, e l'assistenza di due pattuglie delle forze dell'ordine hanno consentito di terminare il trasferimento voluto dal prefetto Claudio Ventrice Leggi su firenzepost

MASSA – Dopo la decisione del prefetto Claudio Ventrice i migranti contagiati del centro accoglienza di via Stradella sono stati trasferiti al vecchio ospedale di Massa. L’edizione odierna del Tirreno ...Un'ordinanza a strettissimo giro per chiudere i centri di accoglienza e sgomebrare gli hot spot. L'annuncio del governatore siciliano nello Musumeci è tornato a far salire la tensione con il governo.