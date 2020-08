Maltempo Veneto: 120 interventi dei vigili del fuoco, Zaia firma lo stato di crisi per il Veronese (Di domenica 23 agosto 2020) Alle 19 di oggi sono state oltre 120 le richieste d’intervento pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco del Veneto per il forte Maltempo che dal tardo pomeriggio sta interessando la regione, in particolar modo le province di Verona, Vicenza, Padova. La provincia di Verona la zona più colpita per la caduta di alberi e allagamenti, a supporto dei vigili del fuoco scaligeri anche squadre delle colonne mobili dei comandi di Venezia e Rovigo. Oltre alla città di Verona interessati i comuni di Pietro in Cariano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Pescantina, Bussolengo, Sant’Ambrogio di Valpolicella. Nella provincia di Vicenza interventi dei vigili del fuoco dovuti al forte vento e pioggia per la caduta ... Leggi su meteoweb.eu

