Maltempo in Veneto – Violento nubifragio su Padova,Verona e Vicenza: Zaia firma lo,stato di calamità (Di domenica 23 agosto 2020) Il sindaco Federico Sboarina: “In 10 minuti sulla città scaligera si è abbattuta una furia mai vista che ha causato gravissimi danni” Verona sott’acqua: pioggia, vento e grandine sulla città scaligera Gravi danni a Verona, Vicenza e Padova per un Violento nubifragio che si è abbattuto sulle città. La forte pioggia e la grandine hanno allagato le strade e … Leggi su periodicodaily

VERONA. Il maltempo mette in ginocchio il Veneto. Oltre 120 le richieste di intervento nella giornata di domenica 23 agosto. Veneto, Padova e Verona sono state colpite da un nubifragio. Nella provinci ...Reggio Emilia, 23 agosto 2020 – Nuovi interventi a causa del maltempo da parte dei vigili del fuoco, all’opera in serata per rimuovere piante e grossi rami da strade e cortili, oltre che per far front ...