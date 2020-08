Maltempo in Alto Adige: il timelapse di un temporale su Bolzano. Il risultato è maestoso (Di domenica 23 agosto 2020) Nella giornata di sabato un violento temporale si è abbattuto sull’Alto Adige, le immagini della grandinata che ha interessato la zona di Merano hanno fatto il giro della rete. Nelle stesse ore a Bolzano è stato filmato in timelapse, il cielo minaccioso sopra Bolzano. Il risultato è maestoso. L'articolo Maltempo in Alto Adige: il timelapse di un temporale su Bolzano. Il risultato è maestoso proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

andvaccaro : RT @iconameteo: La città di #Merano colpita da un violento nubifragio e una forte grandinata: in poco più di 1 ora sono caduti più di 36 mm… - wisebenefit : RT @iconameteo: La città di #Merano colpita da un violento nubifragio e una forte grandinata: in poco più di 1 ora sono caduti più di 36 mm… - andvaccaro : RT @wisebenefit: Nubifragio a #Merano con strade allagate, frane in #ValVenosta - wisebenefit : Nubifragio a #Merano con strade allagate, frane in #ValVenosta - romi_andrio : RT @Andreacritico: Forte maltempo in Alto Adige: le strade di Merano come fiumi in piena -