Maguire, emergono nuovi dettagli sulla vacanza a Mykonos: spesi 70 mila euro in alcolici prima della rissa (Di domenica 23 agosto 2020) La vicenda che ha coinvolto il capitano del Manchester United, Harry Maguire – arrestato sull’isola greca di Mykonos – ha destato molto scalpore catturando l’attenzione dell’opinione pubblica. Non è un caso, perciò, che i tabloid vogliano vederci chiaro su quanto accaduto e rivelino nuovi dettagli giorno dopo giorno. Secondo quanto riportato dal ‘Sun‘, il difensore dei Red Devils sarebbe stato protagonista di una serata alcolica piuttosto costosa prima della rissa con dei turisti inglesi ed in seguito con le forze dell’ordine. Maguire e i suoi amici avrebbero infatti acquistato presso il bar SantAnna bevande alcoliche dal valore di 70 mila euro, vale a dire ... Leggi su sportface

Il capitano del Manchester United, in vacanza in Grecia, è stato fermato all'alba insieme ad altri due amici in seguito a una rissa fuori da un locale. Il comunicato della Polizia locale parla di resi ...

