Maglie disintegra Cuperlo: «Ma voi del Pd vedete cosa fanno i migranti?». E smaschera l’ipocrisia dei buonisti (Di domenica 23 agosto 2020) Nuovo attacco di Maria Giovanna Maglie contro le ipocrisie della sinistra e contro i buonisti nostrani. Negano anche l’evidenza, a sinistra. E lei lo dice chiaro e tondo, in tv, Lo scontro avviene a Stasera Italia, su Rete 4. Da una parte c’è la Maglie, dall’altra Gianni Cuperlo. L’esponente del Partito democratico tenta in ogni modo di sminuire il problema dell’immigrazione. Prova a dire che il problema del coronavirus non arriva da chi sbarca in Italia. Una tesi inaccettabile, viste le notizie che arrivano quotidianamente da ogni parte del Paese. Le cifre lo provano, basterebbe leggere quelle che ci sono in Sicilia, tanto per fare un esempio. La Maglie ridicolizza Cuperlo: «Ti arrampichi sugli specchi» «Perdonami». La ... Leggi su secoloditalia

Sull'aiutino di Giuseppe Conte al suocero, il papà della compagna Olivia Paladino scoppia un vero e proprio putiferio. Cambia la legge per le tasse non pagate e Cesare Paladino, proprietario del Grand ...

