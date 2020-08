«Ma perché non ve ne state nel vostro Paese?», la dottoressa al paziente turco: Aziz registra la telefonata – L’audio (Di domenica 23 agosto 2020) Aziz Kalas, 36 anni, di origini turche, che vive dal 2002 a Ragusa, non riusciva a credere alle sue orecchie. «Ma perché non ve ne state nel vostro Paese?», questa la frase incriminata pronunciata, al telefono, da una medica di base, infastidita dalla richiesta del suo paziente di una semplice prescrizione medica di un farmaco antibiotico. «Ho pianto, questa è cattiveria e discriminazione. E c’è di più: quella ricetta, che mi avrebbe dovuto mandare via mail, non è ancora arrivata. Da giorni, quindi, sono senza antibiotico» ci ha raccontato Aziz. Cosa è successo Aziz vive in Italia da 18 anni: fa il mediatore culturale, l’interprete per i tribunali, la sera lavora nelle discoteche come ... Leggi su open.online

