Lunga attesa per i risultati delle elezioni negli Stati Uniti (Di domenica 23 agosto 2020) Continuando a fustigare gli sforzi democratici per promuovere il voto per corrispondenza a causa della pandemia, venerdì 21 agosto Donald Trump ha avvertito che il risultato delle elezioni del 3 novembre potrebbe arrivare in ritardo di settimane, mesi o addirittura per un tempo indefinito, a causa dei ritardi nel conteggio delle schede che arrivano per posta. Il Presidente americano è intervenuto il giorno dopo l’inaugurazione di Joe Biden, unito nel suo odio per Donald Trump, che lo fa stare bene. “La convenzione più oscura, arrabbiata e lugubre della storia americana“, ha affermato venerdì il Presidente riferendosi all’inaugurazione del suo concorrente. “Dove Joe Biden vede l’oscurità americana, io vedo la grandezza americana.” Mentre Trump crede che i ... Leggi su sbircialanotizia

supercicciolo : Sai com'è, sono dieci anni che non fate una partita quasi importante, l'attesa è stata piuttosto lunga... - gionni78 : In coda dalle 7:30 per il #tampone @ASLRoma1 - si sono bloccati i sistemi della @RegioneLazio. E così lunga attesa,… - OGGIRIO : @repubblica Con tutte le coppie in attesa di adozione pare impossibile ma la trafila è lunga si sa!!!! Augurissimi - TheBackTalks : RT @iambaliuk: L'attesa più lunga è quella tra l'ordinazione e l'arrivo della pizza. - Emanuela541 : @CClub1989 Lunga l’attesa #CanYaman #ÖzgürAtasoy #ÖzgeGürel #EzgiInal #EzGür #BayYanlis -

Ultime Notizie dalla rete : Lunga attesa Positano, il sindaco e la gestione dell'incendio: "Lunga attesa per l'elicottero. Tutto sotto controllo" Positanonews Neymar e la grande occasione: la rincorsa dell'eterno erede al trono

Un’attesa che per l’appunto rischia di essere beckettiana ... per gli amici Pelè e in tal senso il soprannome del fuoriclasse di San Paolo, "O’Ney", la dice lunga, riecheggiando l’O’Rey della leggenda ...

Lucia Trinchera: 'Ancora episodi di malasanità in Puglia'

La signora, recatasi presso l'Ospedale di Francavilla Fontana, dopo una lunga e paziente attesa, è stata sottoposta alle cure dei medici che hanno provveduto a stabilizzare il polso con un gesso, fin ...

Un’attesa che per l’appunto rischia di essere beckettiana ... per gli amici Pelè e in tal senso il soprannome del fuoriclasse di San Paolo, "O’Ney", la dice lunga, riecheggiando l’O’Rey della leggenda ...La signora, recatasi presso l'Ospedale di Francavilla Fontana, dopo una lunga e paziente attesa, è stata sottoposta alle cure dei medici che hanno provveduto a stabilizzare il polso con un gesso, fin ...