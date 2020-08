Lukaku: «Questa esperienza ci renderà più forti. L’Inter non è morta» (Di domenica 23 agosto 2020) Romelu Lukaku ha voluto scrivere un messaggio su Instagram ringraziando tutti i tifosi per i gesti di affetto e di sostegno Romelu Lukaku ha scritto un messaggio su Instagram ringraziando tutti i tifosi per i gesti e l’affetto mostrato nei suoi confronti dopo la finale persa contro il Siviglia. MESSAGGIO – «Prima di tutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Quest’anno come squadra siamo cresciuti molto insieme ed è un onore rappresentare un club che amo da quando sono bambino. Sì, quello che è successo nel finale mi ha fatto incazzare, ma mi batterò. Non ho mai avuto nulla nel modo più semplice nella vita come molti di voi sanno e Questa esperienza mi renderà più forte. Una cosa è certa l’Inter ... Leggi su calcionews24

UEFAcom_it : ??? Romelu Lukaku sprizza energia in allenamento... ... sarà lui l'uomo decisivo per l'@Inter nella semifinale di… - skullface2727 : RT @shockthegalgo: Buone parole di Lukaku peccato che 3/4 dei compagni siano dei cazzo di cancri e la corrente di pensiero in dirigenza sia… - Anastasiabrun : RT @passione_inter: Social - Lukaku manifesta l'amore per l'Inter: 'Un onore vestire questa maglia. La sconfitta ci renderà migliori' - htt… - NackaSkoglund89 : RT @shockthegalgo: Buone parole di Lukaku peccato che 3/4 dei compagni siano dei cazzo di cancri e la corrente di pensiero in dirigenza sia… - shockthegalgo : Buone parole di Lukaku peccato che 3/4 dei compagni siano dei cazzo di cancri e la corrente di pensiero in dirigenz… -