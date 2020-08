Luciano Ligabue: ex moglie, figlio cantante, compagna e figlia, il figlio morto, età, altezza e peso (Di domenica 23 agosto 2020) Luciano Ligabue non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei cantautori rock di maggiore successo in Italia. Alcuni dei suoi brani, prodotti durante la sua lunga ed avvincente carriera, resteranno indubbiamente hit indimenticabili nella nostra penisola. Tutto ha inizio nel lontano 1986 quando, insieme ad alcuni amici, la stella musicale ha fondato con amici il gruppo Orazero. Due anni più tardi si presenta nei panni di solista e il resto è storia. Ligabue non è solo una rock star con il chiodo di pelle, sempre pronto a strimpellare uno dei suoi tormentoni di fronte alla sua enorme fetta di pubblico. Non stiamo parlando solo di un artista, ma di uomo, di un padre e di un fedele compagno di vita: Il cosiddetto Liga ha alle spalle due importanti relazioni da cui sono nati dei figli. Il cantautore di ... Leggi su tuttivip

a_meluzzi : RT @guidofiorino: @Capezzone @AlbertoBagnai Della serie 'nasci da incendiario, muori da pompiere' (Luciano Ligabue). - guidofiorino : @Capezzone @AlbertoBagnai Della serie 'nasci da incendiario, muori da pompiere' (Luciano Ligabue). - AZpm6nhZWI3V4QG : RT @Gocciolina_: TANTI TI CERCANO SPIAZZATI DA UNA LUCE SENZA FUTURO ALTRI SI ALLUNGANO VORREBBERO TENERTI NEL LORO BUIO TI BRUCERAI PICCOL… - tizianosmile1 : Ho trovato il Festivalbar in tv e devo dire una cosa molto importante: Luciano Ligabue ti amo anche stasera. - Alessio70548077 : Gli occhi fanno quel che possono, niente meno e niente più... Tutto quello che non vedono è perché non vuoi vederl… -