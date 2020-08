L’omicidio Gucci diventa un film diretto da Ridley Scott: Lady Gaga sarà la “vedova nera” Reggiani. Nel cast anche Robert De Niro e Al Pacino (Di domenica 23 agosto 2020) La storia era di quelle così agghiaccianti da aver fatto il giro del mondo: l’omicidio dell’erede di una casa di moda, Maurizio Gucci, per volere dell’ex moglie. La pagina di cronaca nera del 1995 adesso arriva a Hollywood: il pluripremiato regista Ridley Scott sarebbe già al lavoro per un film con un cast stellare. Nei panni della “vedova nera”, Patrizia Reggiani, ha scelto Lady Gaga, reduce dal successo di “A Star Is Born”. Non solo: Scott avrebbe reclutato anche due giganti come Robert De Niro e Al Pacino – ancora non si sa in quale ruolo – insieme a Adam Driver (A Marriage Story) Jared Leto ... Leggi su ilfattoquotidiano

