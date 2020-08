Live Psg-Bayern 0-1: Coman di testa sblocca il match Neuer ferma Marquinhos (Di domenica 23 agosto 2020) Al Da Luz di Lisbona si chiude una Champions League infinita, durata quasi 14 mesi dalla prima partita dei preliminari fino a questo attesissimo atto finale. La Final Eight portoghese ha messo di... Leggi su ilmattino

SkySport : Psg-Bayern Monaco, 15 record che possono essere battuti (o eguagliati) nella finale ? #PsgBayern Oggi alle 21:00 LI… - SkySport : Psg-Bayern Monaco, Buffon 'tifa' i francesi: 'Lì ho lasciato molti amici' ? #PsgBayern Oggi alle 21:00 LIVE su Sky… - SkySport : Psg-Bayern Monaco, i 6 giocatori che inseguono il doppio triplete ? #PsgBayern Oggi alle 21:00 LIVE su Sky Sport Un… - CarlottaMiller_ : RT @calciomercatoit: 73' Il Psg ora spinge, alla ricerca del pareggio! #PSGBayern 0-1 LIVE #UCLfinal - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #ChampionsLeague #PsgBayern 0-1 75' #Psg all'assalto con i suoi assi che cambiano marcia, finale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Psg

59' passa in vantaggio il Bayern Monaco! I bavaresi attaccano in ripartenza garzie a Thiago Alcantara, successivamente la palla arriva a Kimmich, che fornisce uno splendido assist a Coman per l'1-0 de ...È la notte della finale di Champions League. Prestigiosa designazione per Daniele Orsato che è stato chiamato a dirigere il match in programma domenica 23 agost ...