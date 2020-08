LIVE – Ciclismo, prova in linea Campionati Italiani 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 23 agosto 2020) La DIRETTA scritta della prova in linea dei Campionati Italiani 2020, che assegnano oggi il titolo tricolore dei professionisti. Oltre 250 km da Bassano del Grappa a Cittadella, con quasi tutti i big del Ciclismo italiano al via: da Nibali a Viviani passando per Trentin, Bettiol, Ciccone, Formolo e tanti altri. Sportface.it vi racconterà in tempo reale la corsa fin dalla partenza, con una DIRETTA testuale che non vi farà perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 10:45 PERCORSO E ALTIMETRIA FAVORITI DELLA VIGILIA AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVe della prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo 2020. In programma in terra veneta 253,7 chilometri che vanno da Bassano del Grappa a Cittadella. Una ...

Ciclismo Giovanile -- Strada, pista e mountain bike: agosto in salsa multidiscplinare per i ragazzi dell’Andria Bike

L’Andria Bike si è lasciata alle spalle la prima metà del mese di agosto con i suoi giovani corridori che si sono distinti su più fronti e su più discipline. Ancora Simone Massaro e Antonio Regano pro ...

