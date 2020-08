L’Inter di Allegri, certezze e volti nuovi: dalla difesa a 4 a Barella “alla Marchisio” fino ad Eriksen [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) Antonio Conte e l’Inter sono in pausa di riflessione. Dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia è arrivato un nuovo sfogo dell’allenatore pugliese. In programma un incontro chiarificatore, in un senso o nell’altro. Ma di fatto Conte si è già congedato con le parole nel post-partita di Colonia e ancora una volta si è capito che i rapporti con la dirigenza sono tutt’altro che idilliaci. Tensione massima e rottura mai così vicina. Conte, nodo ingaggio: nessun esonero Strade che molto probabilmente si separeranno ma è chiaro che non si potrà farlo con un esonero. Conte percepisce un ingaggio netto di 12 milioni di euro a stagione, con un impatto sulle casse dell’Inter che sarebbe di 45 milioni lordi per i prossimi due campionati. La strada più percorribile è quella della ... Leggi su calcioweb.eu

FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - FBiasin : L'#Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di #Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni… - FBiasin : C'è chi scrive '#Allegri non vuole #Hakimi'. Cioè, l'attuale non-allenatore dell'#Inter non vorrebbe il non ancora… - CalcioWeb : L’#Inter di #Allegri, certezze e volti nuovi: dalla difesa a 4 a #Barella “alla #Marchisio” fino ad #Eriksen [FOTO]… - p_in_algeri : @Riccard29512548 Allegri ha vinto con i fenomeni sia al Milan che alla Juve. Al Milan venduto Ibra e Silva è arriva… -

