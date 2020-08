L’infettivologo Bassetti: «Basta catastrofismo, il virus è meno aggressivo. Lo prova la vera scienza» (Di domenica 23 agosto 2020) Il virus è mutato e ora sembrerebbe «meno aggressivo e virulento». È quanto sostiene Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino. Su facebook pubblica i risultati di uno studio scientifico sul Covid. «Ecco un dato che tutti aspettavamo e che alcuni di noi avevano ampiamente previsto già tre mesi fa. Dopo la carica virale ridotta (dimostrata dalle pubblicazioni dell’amico Massimo Clementi), c’èv a dimostrazione che il Covid è mutato. Il lavoro scientifico in pre-print (quindi non ancora peer-reviewed) vede tra gli autori, non solo il grande Robert Gallo, scopritore del virus dell’Hiv, ma anche l’italiano Massimo Ciccozzi», scrive il virologo. Bassetti: ... Leggi su secoloditalia

La7tv : #omnibus L'infettivologo Matteo Bassetti è categorico: 'Sulla base dei numeri stride chi non vuole riaprire le… - LelloMartorel : L'infettivologo Bassetti: «Basta catastrofismo, il virus è meno aggressivo. Lo prova la vera scienza» - Secolo d'It… - PaoloCaminiti1 : RT @SecolodItalia1: L’infettivologo Bassetti: «Basta catastrofismo, il virus è meno aggressivo. Lo prova la vera scienza» - lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: L’infettivologo Bassetti: «Basta catastrofismo, il virus è meno aggressivo. Lo prova la vera scienza» - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: L’infettivologo Bassetti: «Basta catastrofismo, il virus è meno aggressivo. Lo prova la vera scienza» -

Ultime Notizie dalla rete : L’infettivologo Bassetti Coronavirus, l'infettivologo: «Basta emergenza» La Legge per Tutti