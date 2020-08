L’indiscrezione: panchina Perugia, domani il giorno di Caserta (Di domenica 23 agosto 2020) domani è il giorno di Fabio Caserta a Perugia. L’allenatore prima risolverà il contratto che lo lega alla Juve Stabia, poi firmerà per il Perugia, che gli affiderà l’operazione riscatto dopo la dolorosa retrocessione in Serie C. Foto: sito Juve Stabia L'articolo L’indiscrezione: panchina Perugia, domani il giorno di Caserta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

