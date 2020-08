Librone estivo cercasi (Di domenica 23 agosto 2020) L’estate sta finendo e non vi ho ancora consigliato il Librone decisivo a cui abbandonarvi sotto l’ombrellone o sul divano in città, cullati dal ronzio di un provvidenziale ventilatore. Il volume deve essere di un certo peso, per numero di pagine e non per la pesantezza dei contenuti che non può mai essere eccessiva, pena trascinarvi dopo poche righe nel sonno dei giusti. Deve fare compagnia come un vero amico e tenere viva l’attenzione senza cadute di stile o paragrafi superflui che possono vanificare l’effetto terapeutico del grande romanzo. E deve anche saper competere con il forsennato ritmo delle serie tv che sono sempre più avvincenti e minacciano di farci disertare ogni buona lettura. Suspance avvincente Il cerchio si stringe se aggiungiamo alle qualità necessarie anche una scrittura elegante, non troppo ... Leggi su iodonna

IOdonna : Librone estivo cercasi -

Ultime Notizie dalla rete : Librone estivo Il librone per l'estate? il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas Io Donna