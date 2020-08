Libia, Haftar boccia il cessate il fuoco: “Solo marketing” (Di domenica 23 agosto 2020) Khalifa Haftar, il signore della Cirenaica, boccia l’accordo raggiunto due giorni fa dal Governo di Tripoli con il Parlamento di Tobruk per il cessate il fuoco e per indire nuove elezioni. Ahmed al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico guidato da Haftar, ha definito l’intesa “solo marketing per i medi”. “È fumo negli occhi mentre la Turchia con le sue fregate si prepara ad attaccare Sirte e Giufra”, attacca al Mismari oggi, domenica 23 agosto, durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. Ieri il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli aveva a sua volta di fatto escluso dall’accordo Haftar, che per mesi ha tenuto sotto assedio la capitale. “Non c’è ... Leggi su tpi

Tripoli, 23 ago 04:00 - (Agenzia Nova) - Il generale Khalifa Haftar avrebbe acconsentito alla riapertura dei terminal di esportazione di petrolio in Libia bloccati dal 17 gennaio scorso.

Bengasi, 23 ago 02:00 - (Agenzia Nova) - Il ruolo del settore petrolifero e la sua capacità di fornire carburante per coprire il fabbisogno della rete elettrica della Cirenaica, la regione orientale della Libia.

