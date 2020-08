Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a sabato 29 Agosto: calo delle temperature nei prossimi giorni (Di domenica 23 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a sabato 29 Agosto 2020. Domani al Nord: al primo mattino nuvolosità irregolare, a tratti compatta con rovesci o temporali diffusi sulle regioni orientali e sparsi altrove. Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi diffuse su tutto il settentrione, con rovesci o temporali associati, in generale di debole intensità, in attenuazione dalla serata sulle regioni centroccidentali. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni adriatiche, aree interne di quelle tirreniche, Toscana e Umbria, con rovesci ... Leggi su meteoweb.eu

