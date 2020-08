Le più belle canzoni italiane del 2020 (finora...) (Di domenica 23 agosto 2020) Il 2020 sarà ricordato come un annus horribilis anche per la musica, privata, a causa della pandemia, dei grandi concerti negli stadi e nei palasport, tutti rimandati di almeno un anno. Come è ben noto, gli artisti oggi guadagnano quasi esclusivamente della loro attività live, poiché la musica fisica vende sempre di meno, mentre quella digitale offre compensi a dir poco modesti. Le normative anti Covid-19 permettono adesso lo svolgimento di concerti al chiuso con un massimo di 200 spettatori e all'aperto con un massimo di 1.000 spettatori, opportunamente distanziati, così alcune rassegne, nonostante le difficoltà logistiche, hanno ripensato i loro programmi con dei cartelloni adeguati al nuovo contesto. Naturalmente anche le proposte musicali italiane hanno risentito del periodo, con canzoni ... Leggi su panorama

PescaraCalcio : ?????????????????????????? Le foto più belle della nostra stagione #WorldPhotographyDay - madarw_ : RT @ilove5lads: netflix che problemi ha? Cancella le serie più belle in assoluto (anne with an E, the society, i am not okay with this ecc.… - hanyaukusea : RT @fayouniverse: dormire nudi rientra tra le sensazioni più belle. - MichelF50539060 : @hipsterdelcazzo @fm_is A Padova sono più belle. - hocambiatonome : all'inizio ero convinta che se era stato così difficile incontrarsi, adesso doveva per forza essere semplice andare… -

Ultime Notizie dalla rete : più belle Atletica, Europei U23: Trost oro nel salto in alto, bronzo per la Hooper nei 200 m Outdoorblog.it