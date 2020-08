Le aule ci sono ma non si possono usare: il paradosso di una scuola romana. La preside: “Necessarie per garantire il distanziamento” (Di domenica 23 agosto 2020) C’è chi è alla ricerca di spazi per assicurare la ripresa delle lezioni e chi, come la dirigente dell’istituto comprensivo “Elisa Scala” di Roma, Claudia Gentili, le aule le ha ma non le può utilizzare a causa della burocrazia. È la stessa preside a definire la vicenda “assurda” e a fare appello in queste ore alla sindaca Virginia Raggi per ottenere quegli spazi necessari per ricominciare l’attività didattica. Tutto ha inizio nel 2013. Quando Claudia Gentili arriva all’istituto “Scala”, nella periferia di Roma, il dipartimento patrimonio di Roma Capitale dovrebbe consegnare alla scuola cinque nuove aule collegate all’edificio principale. Improvvisamente si scopre che mancano alcune certificazioni e ulteriori lavori di ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Siamo al surreale... Domanda a presidi, insegnanti, sindaci, studenti e genitori: ma le aule della vostra scuola so… - matteosalvinimi : Non ci sono certezze su come e quando riapriranno le scuole, eppure l’inadeguato ministro Azzolina e tutto il gover… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Le aule ci sono ma non si possono usare: il paradosso di una scuola romana. La preside: “Necessarie per garantire il d… - fattoquotidiano : Le aule ci sono ma non si possono usare: il paradosso di una scuola romana. La preside: “Necessarie per garantire i… - CasagrandeStef : RT @matteosalvinimi: Non ci sono certezze su come e quando riapriranno le scuole, eppure l’inadeguato ministro Azzolina e tutto il governo… -

Ultime Notizie dalla rete : aule sono Le aule ci sono ma non si possono usare: il paradosso di una scuola romana Il Fatto Quotidiano Scuola, dal ministero via libera alle paritarie per spazi aggiuntivi

fare ricorso alle scuole paritarie per recuperare aule aggiuntive. Ci sono peraltro accordi siglati a livello locale che vanno già in questa direzione”.

Ritorno a scuola, mancano aule? Il Ministero apre alle paritarie: nessun pregiudizio ideologico

L’amministrazione non ha alcun pregiudizio sull’utilizzo delle scuole paritarie per far svolgere le lezioni a settembre nei casi in cui gli alunni non possano accedere alle loro aule perché troppo num ...

fare ricorso alle scuole paritarie per recuperare aule aggiuntive. Ci sono peraltro accordi siglati a livello locale che vanno già in questa direzione”.L’amministrazione non ha alcun pregiudizio sull’utilizzo delle scuole paritarie per far svolgere le lezioni a settembre nei casi in cui gli alunni non possano accedere alle loro aule perché troppo num ...