Lazio-Sardegna, il bollettino dei contagi di rientro: "Un dato significativo" (Di domenica 23 agosto 2020) Lievi segnali positivi dal bollettino del coronavirus in Lazio: sono 184 i casi di positivi registrati nelle ultime 24 ore, con un solo decesso. Dei nuovi infetti, oltre la metà (il 60%) è rappresentata da contagi di rientro ma è in calato (35%) la quota dei positivi di ritorno dalla Sardegna. Il dato laziale è significativo perché rappresenta una delle regioni più esposte al cosiddetto "focolaio sardo" (a sua volta, un focolaio fondamentalmente di importazione legato ai tanti turisti) vista la comunicazione quotidiana tra gli scali dell'isola e quello di Civitavecchia. "Il fatto che i casi diminuiscano è ancor più significativo - ha spiegato Alessio D'Amato, assessore regionale alla ... Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus, accordo Lazio-Sardegna, test a imbarchi da e per l'isola - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Regioni con… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello dell’assessore alla sanità del Lazio alla Sardegna: “Fate i tamponi agli imbarchi. Vi aiutia… - Taxistalobbyst : RT @04Carmen20: Nel #Lazio contano 215 contagi, più che in #Lombardia. La regione PEGGIORE. #Zingaretti che fa? Dopo aver buttato 13 mln no… - ItaliaNEWS : Coronavirus Lazio, 184 nuovi casi. 'Il 60% è di rientro da vacanze, 35% da Sardegna' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sardegna

Il Lazio non aveva mai avuto così tanti casi positivi in un solo giorno. Neppure a marzo e aprile, quando il coronavirus ha colpito in modo pesante il Paese. Sono 215, quasi un quinto di quelli segnal ...Lievi segnali positivi dal bollettino del coronavirus in Lazio: sono 184 i casi di positivi registrati nelle ultime 24 ore, con un solo decesso. Dei nuovi infetti, oltre la metà (il 60%) è rappresenta ...