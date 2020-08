L'auto finita nel dirupo è stata recuperata a pezzi (Di domenica 23 agosto 2020) L'operazione è durata quasi cinque ore. Il mezzo era stato protagonista di un incidente avvenuto ieri a Pugerna Leggi su media.tio.ch

Non versa in buone condizioni la persona – le cui generalità non sono al momento note – che stamani, domenica 23 agosto 2020, è rimasta coinvolta in un incidente al confine tra i Comuni di Ardea e Apr ...AROGNO - È durato quasi cinque ore il recupero dell'auto che ieri è finita in un dirupo a Pugerna. L'operazione ha avuto luogo oggi. Gli uomini dei corpi pompieri di Lugano e Melide hanno provveduto a ...