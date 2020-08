Latina, doveva essere ai domiciliari e invece era al centro commerciale a rubare: arrestato (Di domenica 23 agosto 2020) Questa mattina i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina, hanno tratto in arresto ZAKHARCHENKO Alexander del 1994, pregiudicato, responsabile di rapina impropria ed evasione dagli arresti domiciliari. Gli agenti sono intervenuti presso una noto negozio del centro commerciale “Latina Fiori”, dove poco prima personale della vigilanza interna aveva bloccato un ragazzo che si era impossessato di diversi capi di abbigliamento, per un valore superiore ai 150 euro, occultandoli in uno zainetto. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, in forte stato di agitazione si mostrava poco collaborativo anche con gli uomini della Polizia di Stato appena intervenuti e veniva condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Qui il ragazzo è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

