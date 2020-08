L'Allieva 3, il teaser della terza stagione (Video) (Di domenica 23 agosto 2020) Una bella sorpresa, arrivata nel pieno di agosto, per i fan de L'Allieva 3, vale a dire il teaser della terza stagione della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. E' stato messo in onda da Raiuno e, sebbene non riveli nulla dei nuovi episodi, ha già fatto contenti gli appassionati della fiction che la stanno attendendo con trepidazione.Ma cosa succede nel teaser? Lo potete vedere nel Video in alto, in cui i due attori protagonisti giocano interpretando i loro personaggi con le aspettative dei fan. Troviamo così Claudio apparentemente appisolato nel suo studio, rimproverato da Alice. Alessandra Mastronardi: 'L'Allieva 3 sarà l'ultima ... Leggi su blogo

toysblogit : L'Allieva 3, il teaser della terza stagione (Video) - imironicc : Io con gli occhi a cuoricino ogni volta che mandano il teaser de L'Allieva 3 in tv. Sono proprio belli?? - martaxxofficial : io che ho dovuto spiegare a mia madre per filo e per segno che quello non era il promo ufficiale dell’allieva ma un… - sacrofanoo : HANNO DATO IL TEASER DE L'ALLIEVA STO URLANDO -

Ultime Notizie dalla rete : Allieva teaser L'Allieva, la terza stagione sarà l'ultima ed é in lavorazione Teleblog