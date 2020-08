L’allarme di Vaia (Spallanzani): «Primi casi di giovani che infettano genitori e nonni» (Di domenica 23 agosto 2020) «Si iniziano a vedere i Primi casi di giovani che contagiano genitori e nonni. In questa fase il rischio si nasconde proprio all’interno della famiglia». Così il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, commenta in una intervista al Corriere della Sera le conseguenze dell’abbassamento dell’età media dei contagiati, riscontrata negli ultimi giorni a seguito dell’aumento di nuovi casi di Coronavirus. «Prima si pensava che il Covid-19 non avesse presa su giovani e bambini. E invece ora questo virus ci sta dimostrando che non fa distinzione alcuna», ha spiegato Vaia, osservando ... Leggi su open.online

