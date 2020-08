Lahm sicuro: “Flick fondamentale per il Bayern Monaco. Contro Psg è favorito” (Di domenica 23 agosto 2020) Ancora poche ore alla finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco. Philipp Lahm, storica bandiera del club tedesco, ha commentato le sue aspettative per la gara odierna ai microfoni di ZDF dando grandi meriti al tecnico Hansi Flick.Lahm: "Flick fondamentale. Bayern Monaco favorito"caption id="attachment 1006917" align="alignnone" width="657" Flick (Getty Images)/caption"Se guardiamo al passato del Bayern Monaco, ci sono stati Ottmar Hitzfeld o Jupp Heynckes, e questi allenatori sono sempre stati un punto di forza della squadra", ha spiegato Lahm facendo il paragone con Flick. "Loro non si mettevamo in mostra ma sapevano come lavorare con la squadra. È esattamente in questo modo che è Hansi Flick ... Leggi su itasportpress

