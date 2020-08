Laforgia, Leu,: 'L'ordinanza di Musumeci è incivile e stimola i più bassi istinti razzisti' (Di domenica 23 agosto 2020) Ovviamente non potrà farla perché la Sicilia è una regione, per quanto autonoma, non è uno stato indipendente. "E' disumana e profondamente incivile l'ordinanza di Musumeci che prevede dalle 24 di ... Leggi su globalist

Satryland59 : RT @globalistIT: - huge1961 : RT @globalistIT: - Siciliano741 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Laforgia Leu Migranti, Laforgia (LeU): l'ordinanza di Musumeci è incivile Yahoo Finanza Laforgia (Leu): "L'ordinanza di Musumeci è incivile e stimola i più bassi istinti razzisti"

Ovviamente non potrà farla perché la Sicilia è una regione, per quanto autonoma, non è uno stato indipendente. "E' disumana e profondamente incivile l'ordinanza di Musumeci che prevede dalle 24 di dom ...

Migranti, Laforgia (LeU): l'ordinanza di Musumeci è incivile

Roma, 23 ago. (askanews) - "E' disumana e profondamente incivile l'ordinanza di Musumeci che prevede dalle 24 di domani la chiusura di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza siciliani. Una deci ...

Ovviamente non potrà farla perché la Sicilia è una regione, per quanto autonoma, non è uno stato indipendente. "E' disumana e profondamente incivile l'ordinanza di Musumeci che prevede dalle 24 di dom ...Roma, 23 ago. (askanews) - "E' disumana e profondamente incivile l'ordinanza di Musumeci che prevede dalle 24 di domani la chiusura di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza siciliani. Una deci ...